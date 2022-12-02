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Стороннику России из Молдовы запретили въезд в Украину

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 19:37
Стороннику России из Молдовы запретили въезд в Украину Фото: гражданину Молдовы запретили въезд в Украину (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

На одном из пунктов пропуска в Одесской области был остановлен гражданин Молдовы. Во время проверки пограничники установили, что он является сторонником РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Сегодня, 2 декабря, на пункте пропуска "Серпневое" в Одесской области пограничники остановили гражданина Молдовы, пытавшегося попасть в Украину.

Стороннику России из Молдовы запретили въезд в Украину

В ходе контроля пограничники совместно с СБУ установили, что гражданин Молдовы является сторонником Российской Федерации. Они обнаружили на страницах соцсетей 72-летнего мужчины материалы в поддержку российских властей и вооруженных сил оккупантов.

Иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, украинские пограничники показали видео как уничтожили технику и разбили базу оккупантов.

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