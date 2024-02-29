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Пригріє до +19, але не скрізь: прогноз погоди на останній день зими

Фото: в Україні сьогодні буде плюсова температура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 29 січня буде без суттєвих опадів. Очікується плюсова температура, а місцями пригріє до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. В усіх областях без дощів та снігу.

Температура повітря вдень на заході України буде +10 +15 градусів, а на Закарпатті до +19. На решті території країни вдень від +6 до +11 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть у більшості областей від +1 до -4, на сході до -7 градусів, а на заході до +4.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +11, а вночі +3 до -2 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

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