Пригреет до +19, но не везде: прогноз погоды на последний день зимы

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Во всех областях без дождей и снега.

Температура воздуха днем на западе Украины будет +10 +15 градусов, а на Закарпатье до +19. На остальной территории страны днем от +6 до +11 градусов.

Ночью столбики термометров покажут в большинстве областей от +1 до -4, на востоке -7 градусов, а на западе до +4.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +6 до +11, а ночью +3 до -2 градусов.