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Пригріє до +14, але очікуються шквали: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні очікується вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 березня буде по-весняному теплою, у деяких регіонах може бути дощ. Також очікуються шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на заході, а також місцями в Одеській та Вінницькій областях можливий дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Але синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, особливо у західних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у більшості областей +5 +10 градусів, на заході до +14, а на північному сході +3 +8 градусів.

Вночі температура повітря буде -1 -6 градусів, а на півдні та заході від 0 до +5.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі -2 -4.

Раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

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