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Пригреет до +14, но ожидаются шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня ожидается ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 11 марта будет по-весеннему теплой, в некоторых регионах может быть дождь. Также ожидаются шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем на западе и местами в Одесской и Винницкой областях возможен дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Но синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с, особенно в западных областях.

Столбики термометров днем покажут в большинстве областей +5 +10 градусов, на западе до +14, а на северо-востоке +3 +8 градусов.

Ночью температура воздуха будет -1 -6 градусов, а на юге и западе от 0 до +5.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +4 +6 градусов, а ночью -2 -4.

Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине первый месяц весны.

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