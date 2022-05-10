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В Черниговской области ограничили передвижение гражданского населения

Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Черниговской области был введен ряд новых временных ограничений, касающихся мирного населения. Они будут действовать в четырех приграничных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Пограничники сообщают, что в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:

  • передвижение лиц и транспортных средств,
  • проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;
  • совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,
  • проведение разного рода отдыха,
  • передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах,
  • ношение военной формы одежды гражданским населением.

Следует отметить, что нарушение этих норм может привести к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что с начала введения военного положения на территории всей страны в Ровенской области за нарушение комендантского часа было задержано 1774 человека.

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Черниговская областьВоенное положениеКомендантский часВойна России против Украины