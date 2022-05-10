У прикордонних районах Чернігівської області обмежили пересування цивільного населення

У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони будуть діяти у чотирьох прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.

Прикордонники повідомляють, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

Раніше ми повідомляли, що з початку введення воєнного стану на території всієї країни на Рівненщині за порушення комендантської години було затримано 1774 особи.

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