В приграничном районе Закарпатья обнаружили схрон с боеприпасами

В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника, который обустроил схрон.
"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ.
По информации силовиков, из тайника было изъято:
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Правохранители устанавливают источники поступления средств поражения.
"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей". - добавили в СБУ.
Напомним, что правоохранители во время антитеррористических учений в Ровенской области обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь.