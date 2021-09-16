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В приграничном районе Закарпатья обнаружили схрон с боеприпасами

Автор: Тиберий Юрик

В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника, который обустроил схрон.

"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ.

По информации силовиков, из тайника было изъято:

  • почти 2 кг тротила;
  • 400 г пластида;
  • 10 средств для инициирования взрыва;
  • 3 реактивные противотанковые гранаты;
  • 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Правохранители устанавливают источники поступления средств поражения.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей". - добавили в СБУ.

Напомним, что правоохранители во время антитеррористических учений в Ровенской области обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь.

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Закарпатская областьСлужба безопасности Украины