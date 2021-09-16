У прикордонному районі Закарпаття виявили схрон з боєприпасами

В Закарпатській облатсі співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили схрон з боєприпасами. Схованку було обладнано у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що правоохронці затримали зловмисника, який облаштував схрон.
"Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї". - повідомили в СБУ.
За інформацією силовиків, з схованки було вилучено:
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Правохоронці встановлюють джерела надходження засобів ураження.
"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою". - додали в СБУ.
Нагадаємо, що правоохоронці під час антитерористичних навчань у Рівненській області виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь.