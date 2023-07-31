Пригожин заявив про припинення вербування найманців, але може відновити його у майбутньому

Євген Пригожин оголосив у голосовому повідомленні, що його група "Вагнера" зараз не вербує найманців, але, ймовірно, робитиме це в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поки у нас не буде дефіциту кадрів, ми не плануємо проводити новий набір. Однак ми будемо вам надзвичайно вдячні, якщо ви підтримуватимете з нами зв'язок, і як тільки батьківщині буде потрібно створити нове угруповання, яке зможе захищати інтереси нашої країни, ми обов'язково почнемо набір", - сказав Пригожин.

Майбутнє "Вагнера" та Пригожина залишається незрозумілим, оскільки наприкінці червня він очолив короткий заколот, а Кремль заявив, що він і деякі з його найманців, які брали участь у найзапекліших битвах війни, підуть до Білорусі.

Незважаючи на це, Пригожин був присутній на зустрічі з Путіним за п'ять днів після заколоту і був сфотографований минулого тижня в Санкт-Петербурзі, де президент Володимир Путін приймав лідерів африканських країн.

Після червневого заколоту Кремль заявив, що найманці "Вагнера", які не брали участі, перейдуть у регулярну армію, підписавши контракти з Міноборони.

Очевидно, натякаючи на це, Пригожин у голосовому повідомленні повідомив, що "на жаль" частина його бійців перейшла до інших "силових структур", але, за його словами, вони хочуть повернутися.

Після заколоту деякі бойовики "Вагнера" перебралися до Білорусі та почали навчати її армію. У коментарях, опублікованих минулого тижня, Пригожин також заявив, що гурт "Вагнера" готовий до подальшого збільшення своєї присутності в Африці.

Його роль там, особливо у підтримці урядів Малі та Центральноафриканської Республіки, викликає занепокоєння у західних урядів. Сполучені Штати звинуватили її у скоєнні масових злочинів та ввели санкції проти неї як проти злочинної організації.

Пригожин минулого тижня привітав військовий переворот у західноафриканській державі Нігер і запропонував своїм бойовикам навести там порядок.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, бунт Пригожина наприкінці червня свідчить про те, що Кремль уже не може захистити росіян від війни.