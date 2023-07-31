Пригожин заявил о прекращении вербовки наемников, но может возобновить ее в будущем

Евгений Пригожин объявил в голосовом сообщении, что его группа "Вагнера" в настоящее время не вербует наемников, но, вероятно, будет делать это в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пока у нас не будет дефицита кадров, мы не планируем проводить новый набор. Однако мы будем вам чрезвычайно благодарны, если вы будете поддерживать с нами связь, и как только родине потребуется создать новую группировку, которая сможет защищать интересы нашей страны, мы обязательно начнем набор", - сказал Пригожин.

Будущее "Вагнера" и Пригожина остается неясным, поскольку в конце июня он возглавил короткий мятеж, а Кремль заявил, что он и некоторые из его наемников, которые участвовали в самых ожесточенных сражениях войны, уйдут в Беларусь.

Несмотря на это, Пригожин присутствовал на встрече с Путиным через пять дней после мятежа и был сфотографирован на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, где президент Владимир Путин принимал лидеров африканских стран.

После июньского мятежа Кремль заявил, что наемники "Вагнера", которые не принимали участия, перейдут в регулярную армию, подписав контракты с Минобороны.

Видимо, намекая на это, Пригожин в голосовом сообщении сообщил, что "к сожалению" часть его бойцов перешла в другие "силовые структуры", но, по его словам, они хотят вернуться.

После мятежа некоторые боевики "Вагнера" перебрались в Беларусь и начали обучать ее армию. В комментариях, опубликованных на прошлой неделе, Пригожин также заявил, что группа "Вагнера" готова к дальнейшему увеличению своего присутствия в Африке.

Его роль там, особенно в поддержке правительств Мали и Центральноафриканской Республики, вызывает беспокойство у западных правительств. Соединенные Штаты обвинили ее в совершении массовых злодеяний и ввели санкции против нее как против преступной организации.

Пригожин на прошлой неделе приветствовал военный переворот в западноафриканском государстве Нигер и предложил своим боевикам навести там порядок.

Напомним, по данным британской разведки, бунт Пригожина в конце июня свидетельствует о том, что Кремль уже не может оградить жителей России от войны.