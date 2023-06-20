UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пригожин пішов на конфронтацію в незручний для Шойгу момент, - британська розвідка

Фото: Пригожин пішов на загострення конфронтації із Шойгу (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Власник групи "Вагнер" Євгеній Пригожин пішов на загострення конфронтації з військовим міністерством РФ. Момент для міністра Сергія Шойгу явно незручний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 19 червня Пригожин заявив, що очікує на відповідь від міноборони Росії щодо контракту власної розробки, який він передав до міністерства за три дні до цього.

Це послідувало за ультиматумом з боку міноборони РФ на адресу "Вагнера" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023 року.

"Вельми ймовірно, що це ще одна навмисна спроба підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це вкрай невдалим моментом, коли воно бореться з контрнаступом України", - зазначають у Міноборони Британії.

Конфлікт Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством РФ. Однак голова групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.

За даними британської розвідки, протягом кількох місяців Пригожин піддавався уїдливій критиці керівництво міноборони, але підкорявся владі Путіна. Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби і підписувати контракти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що активність власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до смути та заколоту на території Росії, оскільки він першим усвідомив нову реальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген ПригожинВагнерівці