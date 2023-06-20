Пригожин пошел на конфронтацию в неудобный для Шойгу момент, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 19 июня Пригожин заявил, что ожидает ответа от минобороны России по контракту собственной разработки, который он передал в министерство за три дня до этого.

Это последовало за ультиматумом со стороны минобороны РФ в адрес "Вагнера" и других "добровольческих формирований" о подписании контрактов до 1 июля 2023 года.

"Весьма вероятно, что это еще одна преднамеренная попытка подорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина в отношении минобороны стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это крайне неудачным моментом, когда оно борется с контрнаступлением Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Конфликт Пригожина с Шойгу

Напомним, минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны.

По данным британской разведки, в течение нескольких месяцев Пригожин подвергал язвительной критике руководство минобороны, но подчинялся власти Путина. Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора и подписывать контракты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина сказал, что активность владельца группы "Вагнер" Евгения Пригожина может привести к смуте и мятежу на территории России, поскольку он первым осознал новую реальность.