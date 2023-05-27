Пригожин обіцяє окупантам взяти Київ, якщо стане головнокомандувачем (перехоплення)

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин обіцяє росіянам, що, якщо його призначать головнокомандувачем ЗС РФ, він зможе взяти Київ менше ніж за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

В розмові зі знайомим росіянином окупант розповів, що Пригожин за умови обрання його головнокомандувачем, обіцяє взяти Київ за 12 днів.

Крім того, під час розмови чоловіки обурюються тому, що керівництво знає звідки до Бєлгородської області заходять російські військові з добровольчого корпусу та з легіону "Свобода Росії", однак не попереджують про це своїх солдат, які там обороняють кордон РФ.

Один з росіян розповів про погане забезпечення територіальної оборони в Бєлгородській області, в якої, за словами співрозмовника, нема чим стріляти.

Операція в Бєлгородській області

В понеділок, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції в прикордонних районах Бєлгородської області.

Після проходження кордону добровольцями РФ, місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, однак пізніше скасувала його, попри те, що військові досі перебувають на території регіону.

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Приватна військова компанія "Вагнера"

ПВК "Вагнера" воює на боці РФ під керівництвом Пригожина. Їхні основні сили вже понад 10 місяців сконцентровані на Бахмутському напрямку, однак марно. Попри відчайдушні спроби росіян, взяти місто їм досі не вдалось.

Ми повідомляли, що нещодавно між керівником ПВК "Вагнера" і керівництвом МО РФ виник конфлікт, після того, як міністерство заборонила Пригожину набирати в'язнів до своєї "армії". Водночас цим стало займатися російське Міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

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