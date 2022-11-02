Пригожин намагається висунутись серед російських військових, - британська розвідка

Власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин в останні два місяці відмовився від будь-яких заяв, що він не пов'язаний із ПВК "Вагнер", і був відвертішим у своїх публічних заявах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, швидше за все, Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.

Пригожин заявив 23 жовтня, що сили ПВК просуваються вперед на 100-200 м на день, що, за його словами, "нормально для сучасної війни".

Однак, за даними військової розвідки, згідно з їхньою військовою доктриною, російські війська планують просуватися на 30 км і більше на день у більшості випадків. Зокрема, у лютому російські війська планували просунутися на 1000 км через Україну протягом місяця. У вересні українські сили досягли просування більш ніж на 20 км на день.