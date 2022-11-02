Пригожин намагається висунутись серед російських військових, - британська розвідка

Власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин в останні два місяці відмовився від будь-яких заяв, що він не пов'язаний із ПВК "Вагнер", і був відвертішим у своїх публічних заявах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, швидше за все, Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.
Пригожин заявив 23 жовтня, що сили ПВК просуваються вперед на 100-200 м на день, що, за його словами, "нормально для сучасної війни".
Однак, за даними військової розвідки, згідно з їхньою військовою доктриною, російські війська планують просуватися на 30 км і більше на день у більшості випадків. Зокрема, у лютому російські війська планували просунутися на 1000 км через Україну протягом місяця. У вересні українські сили досягли просування більш ніж на 20 км на день.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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