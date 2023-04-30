Пригожин намагається використати плани Путіна на перестановки в військовому керівництві, - ISW
Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин намагається використати на свою користь перестановки в військовому керівництві Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В останньому інтерв'ю Пригожин пригрозив вивести своїх бойовиків з Бахмута, якщо їм не почнуть постачати потрібну кількість боєприпасів. За його словами, наразі "Вагнер" отримує 800 із необхідних 4000 снарядів на день.
Крім цього, в інтерв'ю він згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна - буцімто вони разом придумали план затримки українських сил в Бахмуті.
"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно афілювати його із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", - зазначають аналітики.
Вони також пишуть, що таким чином Пригожин, ймовірно, намагається використати перестановки в військовому керівництві РФ, щоб відновити доступ до більшої кількості боєприпасів.
Ключові висновки
- Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин пригрозив вивести бойовиків з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть їм більше боєприпасів.
- Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.
- Пригожин запропонував посаду першого заступника командувача військами "Вагнера", можливо, з сарказмом, колишньому заступнику міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковнику Михайлу Мізінцеву, якого, як повідомляється, було звільнено з посади 27 квітня.
- Як повідомлялося, 29 квітня українські війська атакували нафтосховище в Севастополі за допомогою БПЛА "Мугін-5".
- Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.
- Міноборони Росії продовжує вживати заходів щодо прискорення призову на військову службу та ускладнення ухилення від призову.
- Російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до державних російських приватних військових компаній.
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