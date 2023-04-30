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Пригожин намагається використати плани Путіна на перестановки в військовому керівництві, - ISW

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Неділя 30 квітня 2023 03:16
Пригожин намагається використати плани Путіна на перестановки в військовому керівництві, - ISW Фото: власник групи "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин намагається використати на свою користь перестановки в військовому керівництві Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В останньому інтерв'ю Пригожин пригрозив вивести своїх бойовиків з Бахмута, якщо їм не почнуть постачати потрібну кількість боєприпасів. За його словами, наразі "Вагнер" отримує 800 із необхідних 4000 снарядів на день.

Крім цього, в інтерв'ю він згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна - буцімто вони разом придумали план затримки українських сил в Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно афілювати його із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", - зазначають аналітики.

Вони також пишуть, що таким чином Пригожин, ймовірно, намагається використати перестановки в військовому керівництві РФ, щоб відновити доступ до більшої кількості боєприпасів.

Ключові висновки

  • Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин пригрозив вивести бойовиків з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть їм більше боєприпасів.
  • Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.
  • Пригожин запропонував посаду першого заступника командувача військами "Вагнера", можливо, з сарказмом, колишньому заступнику міністра оборони Росії з тилового забезпечення генерал-полковнику Михайлу Мізінцеву, якого, як повідомляється, було звільнено з посади 27 квітня.
  • Як повідомлялося, 29 квітня українські війська атакували нафтосховище в Севастополі за допомогою БПЛА "Мугін-5".
  • Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару морського базування по командному пункту українського Херсонського угруповання військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.
  • Міноборони Росії продовжує вживати заходів щодо прискорення призову на військову службу та ускладнення ухилення від призову.
  • Російська окупаційна влада та чиновники прикордонної зони розширили заходи безпеки та фільтраційні заходи, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизанів на підтримку потенційного українського контрнаступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до державних російських приватних військових компаній.

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