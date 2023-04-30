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Пригожин пытается использовать планы Путина на перестановки в военном руководстве, - ISW

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Воскресенье 30 апреля 2023 03:16
Пригожин пытается использовать планы Путина на перестановки в военном руководстве, - ISW Фото: владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин пытается использовать в свою пользу перестановку в военном руководстве России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В последнем интервью Пригожин пригрозил вывести своих боевиков из Бахмута, если им не начнут снабжать нужное количество боеприпасов. По его словам, в настоящее время "Вагнер" получает 800 из необходимых 4000 снарядов в день.

Кроме этого, в интервью он упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина - якобы они вместе придумали план задержки украинских сил в Бахмуте.

"Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично аффилировать его с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет расположение Путина", - отмечают аналитики.

Они также пишут, что таким образом, Пригожин, вероятно, пытается использовать перестановки в военном руководстве РФ, чтобы восстановить доступ к большему количеству боеприпасов.

Ключевые выводы

  • Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил вывести боевиков из Бахмута, если российское военное командование не предоставит им больше боеприпасов.
  • Пригожин также продолжил попытку убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.
  • Пригожин предложил должность первого заместителя командующего войсками "Вагнера", возможно, с сарказмом, бывшему заместителю министра обороны России по тыловому обеспечению генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву, который, как сообщается, был уволен с должности 27 апреля.
  • Как сообщалось, 29 апреля украинские войска атаковали нефтехранилище в Севастополе с помощью БПЛА "Мугин-5".
  • Российские войска нанесли ограниченные наземные удары на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска добились ограниченных успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Министерство обороны России заявило, что российские войска нанесли ракетный удар морскому базированию по командному пункту украинской Херсонской группировки войск. Украинские официальные лица пока не подтвердили это заявление.
  • Минобороны России продолжает принимать меры по ускорению призыва на военную службу и усложнению уклонения от призыва.
  • Российские оккупационные власти и чиновники пограничной зоны расширили меры безопасности и фильтрационные меры, вероятно, в ожидании усиления активности украинских партизан в поддержку потенциального украинского контрнаступления.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским частным военным компаниям.

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