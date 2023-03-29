Пригожин може використовувати медіа-вплив, щоб балотуватись в президенти, - ISW

Так, нещодавно власне агентство новин Пригожина опублікувало інтерв’ю з ним, яке візуально копіює різні інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше - він обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", - пише ISW.

Аналітики вважають, що пародія кінематографічного стилю інтерв’ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападу на Кремль, або ж щоб провести мовчазні паралелі між Пригожиним і Путіним.

Крім цього, 11 березня Пригожин зробив саркастичну заяву, що балотуватиметься на пост президента в 2024 році. До цього ж Пригожин неодноразово атакував президентську адміністрацію Путіна, наприклад, заявляючи, що деякі чиновники є зрадниками. Також він ставив під сумнів кремлівські наративи про те, що РФ воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

"Нещодавня поведінка Пригожина - незалежно від її наміру - поширює в російському суспільстві наратив про те, що Пригожин має більші політичні устремління в Росії", - заявили аналітики.

Ключові висновки