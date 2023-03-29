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Пригожин може використовувати медіа-вплив, щоб балотуватись в президенти, - ISW

Новость на русском →
Середа 29 березня 2023 03:18
Пригожин може використовувати медіа-вплив, щоб балотуватись в президенти, - ISW Фото: власник групи "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин може використовувати свій вплив на медіа-ландшафт в Росії, щоб представити себе як претендента на президентських виборах в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, нещодавно власне агентство новин Пригожина опублікувало інтерв’ю з ним, яке візуально копіює різні інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше - він обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що Міноборони Росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", - пише ISW.

Аналітики вважають, що пародія кінематографічного стилю інтерв’ю Путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападу на Кремль, або ж щоб провести мовчазні паралелі між Пригожиним і Путіним.

Крім цього, 11 березня Пригожин зробив саркастичну заяву, що балотуватиметься на пост президента в 2024 році. До цього ж Пригожин неодноразово атакував президентську адміністрацію Путіна, наприклад, заявляючи, що деякі чиновники є зрадниками. Також він ставив під сумнів кремлівські наративи про те, що РФ воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

"Нещодавня поведінка Пригожина - незалежно від її наміру - поширює в російському суспільстві наратив про те, що Пригожин має більші політичні устремління в Росії", - заявили аналітики.

Ключові висновки

  • Сили групи "Вагнера", ймовірно, зайняли промисловий комплекс AZOM на півночі Бахмута та продовжують досягати успіхів у місті.
  • Російські та українські джерела припустили, що генерал-лейтенант Сергій Кузьменко замінить генерал-полковника Рустама Мурадова на посаді командувача Східним військовим округом (СВО).
  • Власник групи "Вагнера" Євгеній Пригожин, можливо, використовує свій вплив на медіа-ландшафт Росії, щоб представити себе як потенційного претендента на президентських виборах у Росії 2024 року.
  • Високопоставлені російські чиновники продовжують створювати внутрішні умови для тривалої війни.
  • Витрати на війну Росії в Україні, ймовірно, продовжуватимуть поглинати значну частину російського федерального бюджету.
  • Російські війська продовжували наземні наступи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування граничного віку для військовослужбовців Національної гвардії РФ (Росгвардії), які проходять службу на території окупованої України, до 1 січня 2026 року.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля щодо розширення бюрократичного та адміністративного контролю Росії над окупованими територіями України.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 28 березня підтвердило намір Білорусі розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі, про що 25 березня заявив президент Росії Володимир Путін.

      Нагадаємо, раніше заступник начальника ГУР Міноборони заявляв, що Євген Пригожин, схоже, програє у протистоянні з російськими військовими.

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