Пригожин міг зупинити бунт, бо не отримав достатньої підтримки, - Spiegel

За інформацією Spiegel, міністерство закордонних справ і міністерство оборони Німеччини припускають, що лідер вагнерівців сподівався на більшу підтримку в Росії.

Як повідомляється, під час усного брифінгу політичний директор МЗС Тьорвен Беллманн і парламентський статс-секретар з питань оборони Зімтьє Меллер висловили підозру, що лідер "Вагнера" не отримав від російських державних сил підтримки, на яку він сподівався, у спробі державного перевороту, і тому зупинив похід на Москву.

Обидва представники уряду не змогли надати жодної інформації про зміст угоди між Кремлем і Пригожиним або про місцезнаходження Путіна, міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу Герасимова в телефонній станції. За інформацією видання, очікується, що комітети у закордонних справах і з оборони зберуться на спеціальне засідання на початку тижня.

Переворот в Росії

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Днями конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", й почав з Ростова.

Вчора після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони й зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

Пригожин заявив про припинення "походу" на Москву

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні його прес-служби.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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