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Пригожин був на борту літака, який розбився в Росії, - ЗМІ

Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин був на борту літака, який сьогодні розбився у Тверській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Фонтанка".

Зазначається, що Євген Пригожин був на борту літака, який зазнав аварії.

"Крім Пригожина, у бізнес-джеті перебували також командири ПВК Вагнер", - пише видання.

Хто ще говорить про можливу загибель Пригожина

Російський колаборант у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що поспілкувався з представниками ПВК "Вагнера". 

За його словами, вони підтвердили йому загибель Пригожина і командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна. 

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген Пригожин