Пригожин був на борту літака, який розбився в Росії, - ЗМІ

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин був на борту літака, який сьогодні розбився у Тверській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Фонтанка".
Зазначається, що Євген Пригожин був на борту літака, який зазнав аварії.
"Крім Пригожина, у бізнес-джеті перебували також командири ПВК Вагнер", - пише видання.
Хто ще говорить про можливу загибель Пригожина
Російський колаборант у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що поспілкувався з представниками ПВК "Вагнера".
За його словами, вони підтвердили йому загибель Пригожина і командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна.
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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