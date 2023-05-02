ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Пригожин - балабол". У ЗСУ спростували фейк про загибель командувача Сил ТрО

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 17:03
"Пригожин - балабол". У ЗСУ спростували фейк про загибель командувача Сил ТрО Фото: Ігор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Слова засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про ліквідацію командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри є фейком.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

"Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого і всім бажає. Пригожин вкотре показав, що він балабол", - зазначив Дмитрашківський.

Що передувало

Сьогодні, 2 травня, Пригожин заявив, що під Бахмутом артилеристи ПВК "Вагнера" нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг перебувати Танцюра". За його словами, таку інформацію "ще перевіряли".

Нагадаємо, раніше Пригожин неодноразово заявляв про те, що його найманці нібито окупували Бахмут. Ця інформація вже кілька разів опинялася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Бахмут ПВК Вагнера Євген Пригожин Збройні сили України Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
В Україні на 90 днів продовжили мобілізацію та воєнний стан
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії