"Пригожин балабол". В ВСУ опровергли фейк о гибели командующего Сил ТрО

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский.

"Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает. Пригожин в очередной раз показал, что он балабол", - отметил Дмитрашковский.

Что предшествовало

Сегодня, 2 мая, Пригожин заявил, что под Бахмутом артиллеристы ЧВК "Вагнера" якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться Танцюра". По его словам, такую информацию "еще проверяли".