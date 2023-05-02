"Пригожин балабол". В ВСУ опровергли фейк о гибели командующего Сил ТрО
Слова основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о ликвидации командующего Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры являются фейком.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский.
"Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает. Пригожин в очередной раз показал, что он балабол", - отметил Дмитрашковский.
Что предшествовало
Сегодня, 2 мая, Пригожин заявил, что под Бахмутом артиллеристы ЧВК "Вагнера" якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться Танцюра". По его словам, такую информацию "еще проверяли".
Напомним, ранее Пригожин неоднократно заявлял о том, что его наемники якобы оккупировали Бахмут. Эта информация уже несколько раз оказывалась вбросом.
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