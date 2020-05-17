Приговоров по делу MH17 следует ждать как минимум несколько лет, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, когда ожидать приговоров в деле о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году на оккупированном Донбассе. Енин отметил, что приговоров следует ждать как минимум несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Енина, подобные процессы не происходят быстро, поэтому приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Он отметил, что скорость процесса не должна навредить качеству приговоров.

"Приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна повредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество", - заявил Енин.

Заместитель главы МИД пояснил, что целью украинской стороны является привлечение к ответственности высшего военного и политического руководства Российской Федерации за нарушение международного права.

"Наша цель - привлечение РФ и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе уничтожение малайзийского "Боинга", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы в Донецке задержали одного из ключевых фигурантов дела МН17 Леонида Харченко. Харченко арестовали в марте этого года по подозрению в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия.