UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Приговоренные к 8 годам львовские патрульные продолжают нести службу, - полиция

Автор: Дмитрий Левицкий

Патрульные, которых на днях приговорили к 8 годам лишения свободы, продолжают нести службу в рядах полиции Львова. Патрульная полиция объяснила свою позицию касательно этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

В полиции говорят, что патрульные, которых обвинили в смерти мужчины в игорном заведении Львова, в тот день "выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства". Полиция не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

"Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу. Есть срок на апелляционное обжалование. Сторона защиты готовит апелляционную жалобу, которая остановит исполнение решения суда первой инстанции", - заявили в полиции.

В полиции отметили, что по состоянию на сегодня осужденные патрульные продолжают работать в рядах правоохранительного органа.

"Сейчас для полицейских патрульной полиции во Львовской области ничего не меняется. Они так же продолжают нести службу, выполнять свои служебные обязанности, они не отстранены", - добавили правоохранители.

Напомним, шестерых львовских патрульных приговорили к 8 годам за решеткой. Их обвинили в том, что в 2018 году мужчина подавился пакетиком с наркотиками в игорном заведении города.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовполицияСуд