Засуджені на 8 років львівські патрульні продовжують нести службу, - поліція

У поліції кажуть, що патрульні, яких звинуватили у смерті чоловіка в гральному закладі Львова, в той день "виконували свої службові обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства". Поліція не згодна з рішенням суду та буде його оскаржувати.

"Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Є строк на апеляційне оскарження. Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції", - заявили в поліції.

У поліції зазначили, що станом на сьогодні засуджені патрульні продовжують працювати у лавах правоохоронного органу.

"Наразі для поліцейських патрульної поліції у Львівській області нічого не змінюється. Вони так само продовжують нести службу, виконувати свої службові обов'язки, їх не відсторонено", - додали правоохоронці.