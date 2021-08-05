Засуджені на 8 років львівські патрульні продовжують нести службу, - поліція

Патрульні, яких днями засудили до 8 років позбавлення волі, продовжують нести службу у лавах поліції Львова. Патрульна поліція пояснила свою позицію щодо цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
У поліції кажуть, що патрульні, яких звинуватили у смерті чоловіка в гральному закладі Львова, в той день "виконували свої службові обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства". Поліція не згодна з рішенням суду та буде його оскаржувати.
"Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Є строк на апеляційне оскарження. Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції", - заявили в поліції.
У поліції зазначили, що станом на сьогодні засуджені патрульні продовжують працювати у лавах правоохоронного органу.
"Наразі для поліцейських патрульної поліції у Львівській області нічого не змінюється. Вони так само продовжують нести службу, виконувати свої службові обов'язки, їх не відсторонено", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, шістьох львівських патрульних засудили до 8 років за ґратами. Їх звинуватили у тому, що у 2018 році чоловік вдавився пакетиком з наркотиками у гральному закладі міста.