RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Засуджені на 8 років львівські патрульні продовжують нести службу, - поліція

Автор: Дмитро Левицький

Патрульні, яких днями засудили до 8 років позбавлення волі, продовжують нести службу у лавах поліції Львова. Патрульна поліція пояснила свою позицію щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

У поліції кажуть, що патрульні, яких звинуватили у смерті чоловіка в гральному закладі Львова, в той день "виконували свої службові обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства". Поліція не згодна з рішенням суду та буде його оскаржувати.

"Рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Є строк на апеляційне оскарження. Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції", - заявили в поліції.

У поліції зазначили, що станом на сьогодні засуджені патрульні продовжують працювати у лавах правоохоронного органу.

"Наразі для поліцейських патрульної поліції у Львівській області нічого не змінюється. Вони так само продовжують нести службу, виконувати свої службові обов'язки, їх не відсторонено", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, шістьох львівських патрульних засудили до 8 років за ґратами. Їх звинуватили у тому, що у 2018 році чоловік вдавився пакетиком з наркотиками у гральному закладі міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівполицияСуд