Приговор Навальному: Кулеба призывает "принудить" РФ уважать права человека

Фото: Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального является "рекордом произвола в России". Он призывает международное сообщество отреагировать.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Россию нужно принудить уважать права человека.

"Российские власти установили новый рекорд беззакония, отравив, а затем заключив в тюрьму Алексея Навального, массовые задержания мирных демонстрантов в городах России. Ясно, что Россия не желает уважать права и свободы человека. Тогда надо принудить. Это задача международного сообщества", - написал он.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 3,5 года.

После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей.