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Вирок Навальному: Кулеба закликає "примусити" РФ поважати права людини

Росія, Середа 03 лютого 2021 01:20
Вирок Навальному: Кулеба закликає "примусити" РФ поважати права людини
Фото: Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з отруєнням та ув'язненням опозиціонера Олексія Навального є "рекордом свавілля в Росії". Він закликає міжнародне співтовариство відреагувати.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, Росії потрібно примусити поважати права людини.

"Російська влада встановила новий рекорд беззаконня, отруївши, а потім уклавши у в'язницю Олексія Навального, масові затримання мирних демонстрантів у містах Росії. Ясно, що Росія не бажає поважати права і свободи людини. Тоді треба примусити. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав він.

Нагадаємо, вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він буде сидіти 3,5 року.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

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