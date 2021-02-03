Вирок Навальному: Кулеба закликає "примусити" РФ поважати права людини

Фото: Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з отруєнням та ув'язненням опозиціонера Олексія Навального є "рекордом свавілля в Росії". Він закликає міжнародне співтовариство відреагувати.

Про це він написав у своєму Twitter.

За його словами, Росії потрібно примусити поважати права людини.

"Російська влада встановила новий рекорд беззаконня, отруївши, а потім уклавши у в'язницю Олексія Навального, масові затримання мирних демонстрантів у містах Росії. Ясно, що Росія не бажає поважати права і свободи людини. Тоді треба примусити. Це завдання міжнародного співтовариства", - написав він.

Нагадаємо, вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці. У колонії загального режиму він буде сидіти 3,5 року.

Після цього рішення в Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.