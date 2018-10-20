Манафорту вынесут приговор 8 февраля

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Адвокат Манафорта просил суд ускорить расследование и вынесение приговора из-за состояния здоровья экс-главы штаба Трампа

В США судья окружного суда Александрии(штат Виржиния) заявил, что приговор Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа, будет вынесен 8 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Суд вынесет приговор в рамках первого судебного процесса по Манафорту, в котором он обвиняется в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает издание, Манафорт прибыл на судебное заседание в инвалидной коляске и не вставал, когда судья говорил с ним.

Его адвокат Кевин Даунинг просил суд ускорить расследование и вынесение приговора, сообщив, что у его подзащитного проблемы со здоровьем и потому ему трудно находиться под стражей.

Напомним, в пятницу, 19 октября, прокуроры согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению.

В августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.