Манафорту винесуть вирок 8 лютого

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Адвокат Манафорта просив суд прискорити розслідування і винесення вироку через стан здоров'я екс-голови штабу Трампа

У США суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) заявив, що вирок Полу Манафорту, колишньому голові передвиборчого штабу президента Дональда Трампа, буде винесено 8 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Суд винесе вирок у рамках першого судового процесу щодо Манафорта, в якому він звинувачується в банківському шахрайстві і ухилянні від сплати податків.

Як зазначає видання, Манафорт прибув на судове засідання в інвалідному візку і не підводився, коли суддя говорив з ним.

Його адвокат Кевін Даунінг просив суд прискорити розслідування і винесення вироку, повідомивши, що у його підзахисного проблеми зі здоров'ям і тому йому важко перебувати під вартою.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 жовтня, прокурори погодилися з пропозицією судді зняти десять звинувачень із колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, за якими присяжні не дійшли єдиної думки.

У серпні 2018 року Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами, що стосуються ухиляння від податків, маніпуляцій з банківськими рахунками і відмови розкрити рахунки в іноземних банках.