UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Приготуйте парасольки: синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 вересня буде з дощами, але не скрізь. Проте температура повітря буде по-осінньому теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ.

Синоптики також попереджають про грози, а в Карпатах можливий туман.

Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +21 +26 градусів, на півдні та південному сході країни - до +24 +29 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Києві місцями невеликий короткочасний дощ.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +24 градуси, а по області +21 +26 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків у перший місяць осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві