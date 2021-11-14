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В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены

Автор: Наталья Скороход

В Афганистане взорвался микроавтобус с людьми. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera.

Взрыв произошел в пригороде Кабула Даште-Барчи. После взрыва микроавтобус сгорел полностью.

Среди погибших известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana Хамид Сейхани.

Центр афганских журналистов.

Близлежащая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых.

Напомним, что в Афганистане возле военного госпиталя прогремели взрывы. Погибли около 15 человек, более 30 получили ранения.

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Афганистан