В пригороде Кабула взорвался микроавтобус: один человек погиб, 4 ранены

В Афганистане взорвался микроавтобус с людьми. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlJazeera.
Взрыв произошел в пригороде Кабула Даште-Барчи. После взрыва микроавтобус сгорел полностью.
Среди погибших известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana Хамид Сейхани.
Центр афганских журналистов.
Близлежащая больница разместила объявление о поступлении одного погибшего и четырех раненых.
Напомним, что в Афганистане возле военного госпиталя прогремели взрывы. Погибли около 15 человек, более 30 получили ранения.