У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені

В Афганістані вибухнув мікроавтобус з людьми. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera.
Вибух стався в передмісті Кабула Даште-Барчі. Після вибуху мікроавтобус згорів повністю.
Серед загиблих відомий афганський журналіст, який працював на телеканал Ariana Хамід Сейхані.
Центр афганських журналістів.
Прилегла лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого і чотирьох поранених.
Нагадаємо, що в Афганістані біля військового госпіталю прогриміли вибухи. Загинули близько 15 осіб, більше 30 отримали поранення.