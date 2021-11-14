RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У передмісті Кабула вибухнув мікроавтобус: одна людина загинула, 4 поранені

Автор: Наталья Скороход

В Афганістані вибухнув мікроавтобус з людьми. В результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera.

Вибух стався в передмісті Кабула Даште-Барчі. Після вибуху мікроавтобус згорів повністю.

Серед загиблих відомий афганський журналіст, який працював на телеканал Ariana Хамід Сейхані.

Центр афганських журналістів.

Прилегла лікарня розмістила оголошення про надходження одного загиблого і чотирьох поранених.

Нагадаємо, що в Афганістані біля військового госпіталю прогриміли вибухи. Загинули близько 15 осіб, більше 30 отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан