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К переговорам в Минске привлекли замминистров экономики Украины и РФ

Новости » Политика     15.05.2020 - 00:20
К переговорам в Минске привлекли замминистров экономики Украины и РФ
Фото: Кабинет министров Украины

Украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске состоялась конструктивная работа экономической группы, в которой работали заместители министров экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Отмечается, что к переговорам 14 мая присоединились заместители министров экономики Украины и России.

"Украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики", - говорится в сообщении.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представительство Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе было повышено представителями Кабинета министров и нардепами для ускорение минского процесса.

Отметим, что указом президента заместителем председателя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину будут представлять заместители министров или депутаты - председатели профильных комитетов Верховной рады. В частности, в подгруппу по социально-экономическим вопросам вошла заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

РБК-Украина писало, что представители Украины в экономической группе 14 мая продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины переговорыКонтактная группа
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