Приглашаем Вас принять участие в ежегодной международной конференции-выставки WealthPro Ukraine Kyiv 2020

20-21 февраля, в отеле Hilton Kyiv состоится международная конференция-выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2020, которая на 2 дня объединит 20 международных и украинских спикеров и 300 участников. Главная цель - обмен ценным опытом, поиск инновационных решений и установления взаимовыгодных бизнес-связей.

Конференция WealthProUkraine 2020 - старт бизнес-года в сфере международного права, защиты и управления активами, инвестиций, налогообложения и консалтинга. Целевая аудитория: владельцы бизнеса, эксперты, ТОП-менеджмент и партнеры юридических компаний.

Актуальные темы для обсуждения:

Гражданство и программы ВНЖ за инвестиции Кипра и Греции, Leptos Estates (Республика Кипр)

Швейцария после голосования: новое налоговое право и возможности, Zugimpex (Швейцария)

Конвенции об избежании двойного налогообложения - есть ли еще шанс на применение преимуществ, INTEGRITES (Украина);

Юникорны Силиконовой Долины, Capital Systeme Investissements (Швейцария)

Взгляд с птичьего полета: структурирование частных активов в эру КИК, обмена информацией и правил анти-отмывании, Angles AG (Швейцария)

Преимущества инвестиционных фондов при структурировании бизнес-активов: КИФ vs offshore, Profinvest Ukraine (Украина);

Автоматический обмен и обнаруженные ОЭСР лазейки. Сабстанс на островах. Перезагрузка 2.0, Fidentia Trust AG (Швейцария)

Иммиграция за счет инвестиций в Грецию, Doppia Development (Греция)

Регистрация компаний в Великобритании, ComForm Solutions (Великобритания).

Условия регистрации:

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• ТОП - Менеджмент

• Стоимость участия для украинских компаний до 1 февраля - 4050 грн. После 1-го - 4500 грн.

• Стоимость для компаний зарегистрированных не в Украине составит 300 евро. До 1 февраля - 285 евро.

Организатор конференции: Bosco Conference

Телефон: +38 044 501 78 87 E-mail: bc@bosco-conference.com Web: bosco-conference.com