Приглашаем Вас принять участие в ежегодной международной конференции-выставки WealthPro Ukraine Kyiv 2020

20-21 февраля, в отеле Hilton Kyiv состоится международная конференция-выставка WealthPro Ukraine Kyiv 2020, которая на 2 дня объединит 20 международных и украинских спикеров и 300 участников. Главная цель - обмен ценным опытом, поиск инновационных решений и установления взаимовыгодных бизнес-связей.
Конференция WealthProUkraine 2020 - старт бизнес-года в сфере международного права, защиты и управления активами, инвестиций, налогообложения и консалтинга. Целевая аудитория: владельцы бизнеса, эксперты, ТОП-менеджмент и партнеры юридических компаний.
Актуальные темы для обсуждения:
Условия регистрации:
Для читателей информационного портала РБК-Украина действуют специальные условия регистрации - получите 10% скидки за промокодом: RBC10!
• ТОП - Менеджмент
• Стоимость участия для украинских компаний до 1 февраля - 4050 грн. После 1-го - 4500 грн.
• Стоимость для компаний зарегистрированных не в Украине составит 300 евро. До 1 февраля - 285 евро.
Организатор конференции: Bosco Conference
Телефон: +38 044 501 78 87 E-mail: bc@bosco-conference.com Web: bosco-conference.com