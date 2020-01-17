Запрошуємо Вас долучитися до щорічної міжнародної конференції-виставки WealthPro Ukraine Kyiv 2020

20-21 лютого, в готелі Hilton Kyiv відбудеться міжнародна конференція-виставка WealthPro Ukraine Kyiv 2020, яка на 2 дні об’єднає 20 міжнародних та українських спікерів і 300 учасників. Головна мета – обмін цінним досвідом, пошук інноваційних рішень та встановлення взаємовигідних бізнес-зв’язків.
Конференція WealthProUkraine 2020 – старт бізнес-року у сфері міжнародного права, захисту та управління активами, інвестицій, оподаткування та консалтингу. Цільова аудиторія: власники бізнесу, експерти, ТОП-менеджмент та партнери юридичних компаній.
Актуальні теми до обговорення:
Умови реєстрації:
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• ТОП – Менеджмент
• Вартість участі для українскьких компаній до 1 лютого - 4050 грн. Після 1-го - 4500 грн.
• Вартість для компаній зареєстрованих не в Україні складе 300 євро. До 1 лютого – 285 євро.
Організатор конференції: Bosco Conference
Телефон: +38 044 501 78 87 E-mail: bc@bosco-conference.com Web: bosco-conference.com