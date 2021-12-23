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В прифронтовых регионах Донбасса могут пройти местные выборы: названа дата и условие

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила запросы в военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей о возможности проведения местных выборов в отдельных общинах. В случае положительного ответа голосование может пройти в конце марта следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

В ЦИК уточнили, что обратились в военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей за выводами о возможности подготовки и проведения 27 марта 2022 года местных выборов в отдельных общинах прифронтовых регионов.

Как пояснили в Центризбиркоме, необходимость направления такого запроса связана с тем, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил (ООС). В результате на отдельных территориях региона существует опасность для участников и организаторов голосования, а также избирателей.

"Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций", - уточнили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что не могут самостоятельно определять уровень безопасности и террористической угрозы при проведении выборов на прифронтовых территориях.

ЦИК ожидает ответ на свой запрос от военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей до 13 января следующего года.

Напомним, в январе 2021 года военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях сообщили, что в прифронтовых регионах невозможно гарантировать безопасность избирателей из-за обстрелов боевиков. Поэтому ЦИК приняла решение не проводить в марте того же года местные выборы в отдельных общинах региона.

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