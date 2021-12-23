В прифронтовых регионах Донбасса могут пройти местные выборы: названа дата и условие

В ЦИК уточнили, что обратились в военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей за выводами о возможности подготовки и проведения 27 марта 2022 года местных выборов в отдельных общинах прифронтовых регионов.

Как пояснили в Центризбиркоме, необходимость направления такого запроса связана с тем, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил (ООС). В результате на отдельных территориях региона существует опасность для участников и организаторов голосования, а также избирателей.

"Поэтому в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций", - уточнили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что не могут самостоятельно определять уровень безопасности и террористической угрозы при проведении выборов на прифронтовых территориях.

ЦИК ожидает ответ на свой запрос от военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей до 13 января следующего года.