У прифронтових регіонах Донбасу можуть пройти місцеві вибори: названа дата і умова

Центральна виборча комісія (ЦВК) направила запити до військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей щодо можливості проведення місцевих виборів в окремих громадах. У разі позитивної відповіді голосування може пройти в кінці березня наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центрвиборчкому.
У ЦВК уточнили, що звернулися до військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей за висновками про можливість підготовки та проведення 27 березня 2022 року місцевих виборів в окремих громадах прифронтових регіонів.
Як пояснили в Центрвиборчкомі, необхідність направлення такого запиту пов'язана з тим, що в Донецькій і Луганській областях йде операція Об'єднаних сил (ООС). В результаті на окремих територіях регіону існує небезпека для учасників і організаторів голосування, а також виборців.
"Тому в такій ситуації рішення про можливість або неможливість проведення виборів комісія може прийняти на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій", - уточнили в ЦВК.
У Центрвиборчкомі додали, що не можуть самостійно визначати рівень безпеки і терористичної загрози при проведенні виборів на прифронтових територіях.
ЦВК очікує відповідь на свій запит від військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей до 13 січня наступного року.
Нагадаємо, в січні 2021 року військово-цивільні адміністрації в Донецькій і Луганській областях повідомили, що у прифронтових регіонах неможливо гарантувати безпеку виборців через обстріли бойовиків. Тому ЦВК прийняла рішення не проводити в березні того ж року місцеві вибори в окремих громадах регіону.