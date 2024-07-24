У прифронтових областях ускладнена ситуація зі світлом через руйнування підстанцій "Укренерго", - експерт

Вона розповіла, що до цьогорічних масованих ударів по електростанціям росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру у прифронтових регіонах. Зокрема в Одеській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Російські війська почали по периметру обстрілювати промисловий регіон. Через руйнування трансформаторних підстанцій "Укренерго" за дуже короткий період, десь за десять днів, було розбито більше десяти автотрансформаторів. Це дуже обмежило їх можливості по сталому та надійному постачанню хоча б в певних гарантованих обсягах електричної енергії", - наголосила колишня очільниця міненерго.

Буславець також додала, що на енергозабезпечення ще впливає спека, внаслідок якої страждає енергетичне обладнання.

Через високу температуру повітря минулого тижня виходило з обладнання енергетичне обладнання, що призвело до зупинки одного атомного енергоблоку.

Раніше повідомлялося, що на Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.