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В прифронтовых областях затруднена ситуация со светом из-за разрушения подстанций "Укрэнерго", - эксперт

Фото: в прифронтовых областях затруднена ситуация со светом из-за разрушения подстанций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В прифронтовых регионах, в частности в Одесской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, затруднена ситуация со светом из-за обстрелов трансформаторных подстанций "Укрэнерго".

Об этом заявила бывшая глава министерства энергетики Ольга Буславец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она рассказала, что до массированных ударов по электростанциям россияне обстреливали энергетическую инфраструктуру в прифронтовых регионах. В частности, в Одесской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Российские войска начали по периметру обстреливать промышленный регион. Из-за разрушения трансформаторных подстанций "Укрэнерго" за очень короткий период, где-то за десять дней, было разбито более десяти автотрансформаторов. Это очень ограничило их возможности по устойчивым и надежным поставкам хотя бы в определенных гарантированных объемах электрической энергии", - подчеркнула бывшая глава минэнерго.

Буславец также добавила, что на энергообеспечение еще влияет жара, в результате которой страдает энергетическое оборудование.

Из-за высокой температуры воздуха на прошлой неделе выходило из оборудования энергетическое оборудование, что привело к остановке одного атомного энергоблока.

Ранее сообщалось, что на Южноукраинские АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.

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Электроэнергия