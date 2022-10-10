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У прифронтових громадах Дніпропетровської області ввели нову заборону: що відомо

Фото: У прифронтових громадах Дніпропетровської області ввели нову заборону (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У прифронтових громадах Дніпропетровсьої області, 10 жовтня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про частину громад Криворізького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Спільним рішенням Обласної військової адміністрації та військового командування запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської ТГ Криворізького району та в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг з 10 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Вілкула, в інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі.

Очільник Криворізької військової адміністрації звернувся до представників бізнесу із закликом порахувати, що їм вигідніше: дотримуватися цієї заборони або повної заборони на продаж алкоголю.

"Зафіксуємо такі випадки - заборонятимемо і в інших районах міста", - додав Вілкул.

Нагадаємо, що у прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю також вводили заборону на продаж алкоголю.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області.

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