У прифронтових громадах Дніпропетровської області ввели нову заборону: що відомо

"Спільним рішенням Обласної військової адміністрації та військового командування запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні на території Апостолівської, Гречаноподівської, Зеленодольської, Карпівської, Нивотрудівської, Широківської ТГ Криворізького району та в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг з 10 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Вілкула, в інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі.

Очільник Криворізької військової адміністрації звернувся до представників бізнесу із закликом порахувати, що їм вигідніше: дотримуватися цієї заборони або повної заборони на продаж алкоголю.

"Зафіксуємо такі випадки - заборонятимемо і в інших районах міста", - додав Вілкул.