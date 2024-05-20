Прифронтова Тилігульська ВЕС за рік видала в енергосистему 333 млн кВт-год електроенергії, - ДТЕК

За перший рік роботи Тилігульська вітроелектростанція, що була побудована в 100 км від лінії фронту, відпустила в енергосистему 333 млн кВт-год електроенергії.

"Будівництво та поступове введення в експлуатацію турбін І черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт дозволило додатково підживлювати електроенергією південь України. Так, за рік роботи корисний відпуск електроенергії, згенерованої ДТЕК Тилігульською ВЕС, склав понад 333 млн кВт-год", - повідомили у компанії.



Зазначається, що ця станція стала першою в Україні, де використані найновітніші технології. Зокрема, на станції встановлені POD-пристрої, які дозволяють збільшити пропускну здатність енергомостів України з Европою, що є дуже важливим в цей час.



"Будівництво І черги ДТЕК Тилігульської ВЕС посилило енергобезпеку на півдні України. Команда ДТЕК ВДЕ докладає усіх зусиль до того, щоб добудувати станцію до планових 500 МВт. Наразі йдуть перемовини з нашим партнером цього проєкту – данською компанією Vestas. Сподіваємось на подальшу підтримку зеленого курсу державою і сприяння у вирішенні проблем енергетичної галузі, з якими сьогодні стикається Україна", - заявив Олександр Селищев, генеральний директор компанії ДТЕК ВДЕ.



Раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Це перша у світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.