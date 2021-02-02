Приезжий и имел конфликт с директором: что известно о поджигателе "Эпицентра"

Мэр Первомайска Олег Демченко рассказал подробности о мужчине, который сегодня устроил пожар в торговом центре "Эпицентр". Он также рассказал о возможной мотивации злоумышленника.

Об этом сообщило местное агентство "Новости-N".

По словам мэра, поджигатель на момент задержания имел признаки сильного алкогольного опьянения.

"По подозрению в поджоге задержали одного мужчину. Он в нетрезвом состоянии и его сначала надо привести в чувства, чтобы отработать все вопросы и предметно поговорить о чем-то", - сказал Демченко.

Поджигатель сказал правоохранителям, что специально приехал в Первомайск, чтобы поджечь "Эпицентр", однако откуда именно он прибыл пока неизвестно. Большинство контактов в мобильном телефоне задержанного из Запорожской области, поэтому, возможно, он приехал оттуда.

"Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него плохие отношения, как он сам сказал, с директором. Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точно", - добавил городской голова.

Напомним, сегодня в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". Никто из посетителей и персонала в результате пожара не пострадал. Всех оперативно эвакуировали из заведения.

Как рассказали в полиции, поджигатель пришел в "Эпицентр" с топором и напал на охранника, после чего устроил пожар и попытался скрыться. Его задержала охрана. Двое охранников пострадали.

Добавим, поджигателю "Эпицентра" грозит пожизненное лишение свободы. Его действия правоохранители квалифицировали по двум статьям.