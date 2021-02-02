ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Приезжий и имел конфликт с директором: что известно о поджигателе "Эпицентра"

Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Первомайска Олег Демченко рассказал подробности о мужчине, который сегодня устроил пожар в торговом центре "Эпицентр". Он также рассказал о возможной мотивации злоумышленника.

Об этом сообщило местное агентство "Новости-N".

По словам мэра, поджигатель на момент задержания имел признаки сильного алкогольного опьянения.

"По подозрению в поджоге задержали одного мужчину. Он в нетрезвом состоянии и его сначала надо привести в чувства, чтобы отработать все вопросы и предметно поговорить о чем-то", - сказал Демченко.

Самые читаемые новости

Поджигатель сказал правоохранителям, что специально приехал в Первомайск, чтобы поджечь "Эпицентр", однако откуда именно он прибыл пока неизвестно. Большинство контактов в мобильном телефоне задержанного из Запорожской области, поэтому, возможно, он приехал оттуда.

"Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него плохие отношения, как он сам сказал, с директором. Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точно", - добавил городской голова.

Напомним, сегодня в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". Никто из посетителей и персонала в результате пожара не пострадал. Всех оперативно эвакуировали из заведения.

Как рассказали в полиции, поджигатель пришел в "Эпицентр" с топором и напал на охранника, после чего устроил пожар и попытался скрыться. Его задержала охрана. Двое охранников пострадали.

Добавим, поджигателю "Эпицентра" грозит пожизненное лишение свободы. Его действия правоохранители квалифицировали по двум статьям.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарподжогНиколаевская областьЭпицентр