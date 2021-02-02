Немісцевий та мав конфлікт з директором: що відомо про палія "Епіцентру"

Мер Первомайська Олег Демченко розповів подробиці про чоловіка, який сьогодні влаштував пожежу в торговому центрі "Епіцентр". Він також розповів про можливу мотивацію зловмисника.

Про це повідомило місцеве агентство "Новини-N".

За словами мера, палій на момент затримання мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

"За підозрою у підпалі затримали одного чоловіка. Він в нетверезому стані і його спочатку треба привести в почуття, щоб відпрацювати всі питання та предметно поговорити про щось", - сказав Демченко.

Палій сказав правоохоронцям, що спеціально приїхав у Первомайськ, щоб підпалити "Епіцентр", однак звідки саме він прибув поки невідомо. Більшість контактів у мобільному телефоні затриманого з Запорізької області, тому, можливо, він приїхав звідти.

"Він каже, що приїхав цілеспрямовано, щоб спалити "Епіцентр", у нього погані відносини, як він сам сказав, з директором. Поліція зараз відпрацьовує версію, пізніше можна буде сказати більш точно", - додав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". Ніхто з відвідувачів та персоналу в результаті пожежі не постраждав. Всіх оперативно евакуювали з закладу.

Як розповіли в поліції, палій прийшов в "Епіцентр" з сокирою та напав на охоронця, після чого влаштував пожежу та спробував втекти. Його затримала охорона. Двоє охоронців постраждали.

Додамо, палію "Епіцентру" загрожує довічне позбавлення волі. Його дії правоохоронці кваліфікували за двома статтями.