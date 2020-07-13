Приезжим из Украины необходимы 14 дней изоляции, - Минздрав Литвы

В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса. В этом списке - Украина.

Об этом пишет Delfi.

Всего в список включили 63 страны, в которых за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.



Вернувшиеся из этих стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Также они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву. Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.

РБК-Украина писало, что власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины.

Как сообщали накануне в МИД, украинские граждане могут въехать на территорию 23 стран, при этом в некоторые страны необходима виза, а также действуют определенные карантинные ограничения.