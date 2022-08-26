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Приехал из Ростова-на-Дону убивать украинцев: СБУ задержала россиянина на Донбассе

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 16:47
Приехал из Ростова-на-Дону убивать украинцев: СБУ задержала россиянина на Донбассе Фото: СБУ задержала россиянина на Донбассе, который приехал убивать украинцев (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший российский военный в свое время проходил службу в Афганистане, а теперь решил вспомнить навыки в Украине. Вступив в ряды террористов "ДНР", мужчина воевал на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу прес службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По данным правоохранителей, житель Ростова приехал к родственникам в оккупированный Донецк через неконтролируемый участок границы. Со временем он нарушил комендантский час и пьяным попал в местную "комендатуру". Для решения этой проблемы, россиянин добровольно мобилизовался на войну. Был стрелком в "первом армейском корпусе ДНР" с советским званием старшего лейтенанта.

"В конце августа по приказу командира россиянин штурмовал позиции украинской армии неподалеку Невельского на Донбассе. Попав под артиллерийский огонь, его оставили в блиндаже где потом украинские военные его захватили в плен", - говорится в сообщении.

Приехал из Ростова-на-Дону убивать украинцев: СБУ задержала россиянина на Донбассе

На данный момент представители СБУ допрашивают россиянина и напоминают, что все кто хочет сложить оружие, может звонить на горячую телефонную линию 2402.

Напомним, что СБУ на госизмене разоблачила руководителя института, который должен был готовить кадры для спецслужбы.

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