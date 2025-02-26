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Приєднання до європейської енергосистеми суттєво посилило енергобезпеку України, - Тімченко

Середа 26 лютого 2025 15:10
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Приєднання до європейської енергосистеми суттєво посилило енергобезпеку України, - Тімченко Фото: приєднання до європейської енергосистеми суттєво посилило енергобезпеку України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Синхронізація з європейською енергосистемою стала одним з найважливіших рішень для України та дозволила посилити енергобезпеку країни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurelectric.

"Це одне з найважливіших рішень не тільки для енергосистеми в умовах війни, але також для майбутнього України та її енергетичного сектору", - сказав він.

Тімченко розповів, що Україна 10 років працювала над підготовкою до приєднання до європейської енергосистеми.

"Це (приєднання до європейської енергосистеми - ред.) суттєво посилило нашу енергетичну безпеку, особливо в цей критичний час, коли повномасштабне вторгнення тільки почалося", - наголосив голова ДТЕК.

Раніше Тімченко заявляв, що ДТЕК співпрацює з європейськими та американськими компаніями для посилення енергетичної безпеки України та ЄС.

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Електроенергія ДТЕК
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