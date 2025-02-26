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Присоединение к европейской энергосистеме существенно усилило энергобезопасность Украины, - Тимченко

Среда 26 февраля 2025 15:10
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Присоединение к европейской энергосистеме существенно усилило энергобезопасность Украины, - Тимченко Фото: присоединение к европейской энергосистеме существенно усилило энергобезопасность Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Синхронизация с европейской энергосистемой стала одним из важнейших решений для Украины и позволила усилить энергобезопасность страны.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eurelectric.

"Это одно из важнейших решений не только для энергосистемы в условиях войны, но также для будущего Украины и ее энергетического сектора", - сказал он.

Тимченко рассказал, что Украина 10 лет работала над подготовкой к присоединению к европейской энергосистеме.

"Это (присоединение к европейской энергосистеме - ред.) существенно усилило нашу энергетическую безопасность, особенно в это критическое время, когда полномасштабное вторжение только началось", - подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко заявлял, что ДТЭК сотрудничает с европейскими и американскими компаниями для усиления энергетической безопасности Украины и ЕС.

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