Приедет или нет: Шольц отказался комментировать визит в Украину
Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги остается под вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Ранее СМИ сообщали, что Шольц, Макрон и Драги могут совершить совместный визит в Украину в июне, чтобы продемонстрировать европейское единство.
Позже появилась информация, что визит может состояться уже в четверг, 16 июня.
Однако сегодня Шольц отказался отвечать журналистам на вопрос, действительно ли в его графике есть визит в Украину уже на этой неделе.
Напомним, немецкий лидер ни разу не был в Украине с начала широкомасштабного вторжения России, за что подвергался критике.
Отметим, администрация президента Франции также не подтверждает планы по визиту Макрона в Киев.