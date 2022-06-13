Приедет или нет: Шольц отказался комментировать визит в Украину

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги остается под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Ранее СМИ сообщали, что Шольц, Макрон и Драги могут совершить совместный визит в Украину в июне, чтобы продемонстрировать европейское единство.

Позже появилась информация, что визит может состояться уже в четверг, 16 июня.

Однако сегодня Шольц отказался отвечать журналистам на вопрос, действительно ли в его графике есть визит в Украину уже на этой неделе.