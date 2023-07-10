Придушують протести у Франції. РФ запустила черговий фейк про батальйони "Азов" і "Кракен", - ЦНС

Цього разу пропагандисти запустили фейкову інформацію щодо підрозділів "Азов" та "Кракен". Мова про те, що НАТО нібито використає бійців батальйонів для придушення протестів у Франції.

РосЗМІ посилаються на нібито офіційну сторінку Альянсу, де вказано про таку заяву Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Однак як з'ясувалось, ця інформація не відповідає дійсності. Щобільше, так звана офіційна сторінка НАТО виявилася фейковою.

"У такий спосіб ворог намагається дискредитувати ЗСУ, а саме - військові формування "Азов" і "Кракен", та посилити свій пропагандистський аргумент про те, що Україна є маріонеткою Альянсу, яку той використовує у власних цілях", - пише ЦНС.

Повернення командирів "Азовсталі"

У вересні минулого року між Україною і РФ відбувся обмін полоненими, під час якого російська сторона передала Туреччині п'ятьох командирів "Азовсталі" за умови, що до кінця війни вони перебуватимуть на території країни.

Зокрема, Туреччині було передано командира "Азова" Дениса Прокопенка, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, заступника командира "Азова" Святослава Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії України Дениса Шлегу.

Сьогодні стало відомо, що вони повертаються з Туреччини до України.

Більше про захисників Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

Істерика в Росії

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.

За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.

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